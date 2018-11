Super Smash Bros Ultimate: Il Director Sakurai sul passato e il futuro della serie

Super Smash Bros Ultimate è ufficialmente uno dei titoli più attesi dai possessori dell'ibrida di Nintendo, tanto da risultare il gioco più preordinato ad oggi su Nintendo Switch.

Con l'avvicinarsi della pubblicazione ufficiale del nuovo episodio del celebre picchiaduro, il suo storico Director, Masahiro Sakurai, ha rilasciato un'interessante intervista a Game Informer, in cui racconta il suo rapporto con la serie Nintendo. Interessanti in particolari le considerazioni dello sviluppatore nipponico sul passato e sul futuro di Smash Bros.

Interrogato dall'intervistatore Brian Shea, Sakurai ha ripensato all'esordio della serie su Nintendo 64: "Se qualcuno ti avesse detto nel 1998 che la tua creazione per Nintendo 64 un giorno si sarebbe evoluta in qualcosa di così ambizioso ed imponente come Super Smash Bros Ultimate venti anni più tardi, che cosa ti sarebbe passato per la mente allora?". Dalla risposta di Sakurai emerge l'immagine di un giovane sviluppatore che, seppur ancora incerto sul futuro, in un qualche modo aveva la consapevolezza di star creando qualcosa di importante: "Probabilmente avrei detto 'Stai scherzando!', ma, allo stesso tempo, avrei pensato in un angolo della mia mente 'Non è del tutto impossibile...'".



Altrettanto interessante è la riflessione che Sakurai fa sul futuro di Super Smash Bros. L'intervistatore gli fa infatti notare come il termine "Ultimate" possa essere interpretato in due modi: da un lato come versione "migliore", dall'altro come versione "ultima" di un qualcosa. Sollecitato da questa riflessione, Sakurai ha affermato che, ogni volta che ha lavorato ad un titolo della serie, l'ha fatto con devozione, dietro il presupposto che potesse essere l'ultimo. "Detto questo," - ha proseguito - "non ho idea di cosa abbia in serbo il futuro, quindi non posso nemmeno escludere che possa non essercene un ulteriore".



Da parte nostra, non possiamo far altro che augurarci che Masahiro Sakurai continui a compiere, come da lui definito, i propri "miracoli" nel realizzare nuovi capitoli di Smash Bros. Ma, per intanto, godiamoci l'imminente arrivo di Super Smash Bros Ultimate su Nintendo Switch.