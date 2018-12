Super Smash Bros Ultimate: in arrivo costumi a pagamento per i Mii Fighters?

Super Smash Bros Ultimate è finalmente disponibile su Nintendo Switch. Il gioco sta ottenendo ottimi risultati, con oltre due milioni di copie vendute nel solo Giappone.

Come già annunciato da tempo da parte di Nintendo, Super Smash Bros Ultimate sarà oggetto di un programma di supporto post lancio, che vedrà l'introduzione di nuovi personaggi e stage. Questi potranno essere acquistati singolarmente, mentre il possesso del Fighters Pass darà automaticamente accesso a cinque personaggi e relativi stage.

Sembra tuttavia che Nintendo abbia pianificato anche ulteriori forme di supporto post-lancio per Super Smash Bros Ultimate. Infatti, sulla versione americana del sito di supporto di Nintendo si fa riferimento a dei "Mii Fighters Costume", presumibilmente costumi aggiuntivi acquistabili per i lottatori Mii. I dettagli relativi a questi ultimi non sono moltissimi: il sito indica 0,75 dollari US come prezzo per un costume singolo, mentre il periodo di pubblicazione indicato è il 2019, anche se la data precisa è segnalata come "da annunciare".



Ad ora, Nintendo non ha fornito ulteriori conferme in merito a questi eventuali contenuti. Per ulteriori informazioni in merito non resta dunque che attendere notizie ufficiali dalla Casa di Kyoto. Nel frattempo, ne approfittiamo per segnalarvi che Super Smash Bros Ultimate ospiterà, per un periodo limitato, l'evento speciale Mario e il suo Mondo.