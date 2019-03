Super Smash Bros. Ultimate: in arrivo due nuove modalità?

Potrebbero esserci alcune novità in arrivo su Super Smash Bros. Ultimate. Nintendo ha infatti sempre supportato regolarmente il gioco con eventi, l'aggiunta di Pianta Piranha e quant'altro, e stando ad alcuni data miners potrebbe esserci altro all'orizzonte.

Sono stati scoperti dei dati relativi a due modalità di gioco, già apparse in altri titoli della serie: si tratta di Home Run Contest e Stage Builder. In casi come questi ci sono due ipotesi da prendere maggiormente in considerazione: o si tratta di aggiunte che la software house aveva pianificato per il futuro, oppure di ipotesi valutate inizialmente, ma che poi si è preferito non rendere disponibili in-game. Per il momento non ci è dato sapere quale sia il caso.

Per chi non lo sapesse, Home Run Contest è una modalità già vista in alcuni altri capitoli del brawler: si tratta di colpire un sacco da allenamento e lanciarlo via il più lontano possibile. In passato ci furono anche alcuni contenuti sbloccabili legati ad essa.

Stage Builder è invece sostanzialmente un editor di livelli, con alcuni strumenti per la creazione degli stessi, forniti da Nintendo. Un'aggiunta che farebbe sicuramente piacere ai più graditi, nonostante gli oltre 100 stage già presenti nel gioco.

In attesa di chiarimenti o smentite da parte della Casa di Kyoto vi chiediamo cosa ne pensate: vi farebbe piacere vedere l'ingresso delle due modalità in Smash?