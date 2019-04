Super Smash Bros Ultimate: Joker di Persona 5 arriva... oggi!

Nintendo ha annunciato che il primo DLC di Super Smash Bros Ultimate, incentrato sul personaggio di Joker, sarà disponibile da oggi (mercoledì 17 aprile) insieme al nuovo aggiornamento 3.0 che introduce tante novità e funzionalità extra.

Il rollout dei nuovi contenuti è iniziato da pochissimo in Nord America ed entro la giornata verrà completato anche in Europa, nelle prossime ore il Challenger Pack No. 1 sarà disponibile per il download al prezzo di 5.99 euro (gratis per i possessori del Fighter Pass). Questo pacchetto include il personaggio di Joker tratto da Persona 5, lo stage Mementos e numerose tracce audio provenienti da P5, Persona 3 e Persona 4, inoltre da oggi è anche disponibile il DLC Extra Mii Fighter Costumes Round 1 al prezzo di 99 centesimi.

Super Smash Bros Ultimate 3.0

Le novità però non finiscono qui perchè la compagnia ha anche pubblicato l'aggiornamento gratuito 3.0 che include la modalità Stage Builder per creare le proprie arene e condividerle con la community, Video Editor per la gestione e la condivisione di video e replay e l'accesso a Smash World, servizio esclusivo per gli abbonati Nintendo Switch Online, con supporto per la chat vocale e la visualizzazione dei contenuti creati dalla community.