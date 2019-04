Super Smash Bros Ultimate: Joker si presenta nel nuovo video in italiano

Con un nuovo video pubblicato oggi, Nintendo ha svelato il nuovo personaggio Joker di Persona 5, lo scenario Mementos e diversi brani musicali della serie Persona, che faranno il loro debutto in Super Smash Bros Ultimate per Switch il 18 aprile.

Per ottenerli, i giocatori devono disporre del Fighters Pass di Super Smash Bros. Ultimate o acquistare il Set sfidante 1: Joker. Oltre a mostrare Joker in azione, il video ha presentato l’aggiornamento gratuito alla versione 3.0 di Super Smash Bros Ultimate, disponibile anch’esso dal 18 aprile, che introdurrà l’Editor scenari, nuove funzionalità di editing video e il servizio Smash World per l’app per smartphone Nintendo Switch Online. Dopo aver installato l’aggiornamento gratuito alla versione 3.0, sarà possibile trovare le seguenti novità in Super Smash Bros Ultimate:

Editor scenari

I giocatori che desiderano creare scenari personalizzati di Super Smash Bros. Ultimate possono ora dare libero sfogo alla propria fantasia con il nuovo Editor scenari. Usando gli strumenti del gioco è possibile aggiungere piattaforme mobili, trappole rotanti e altre caratteristiche uniche agli scenari. In modalità portatile, i designer di scenari in erba potranno persino usare il touch screen per disegnare a mano libera, e sfruttare più livelli per aggiungere decorazioni in primo piano e sullo sfondo. Gli scenari creati in questo modo saranno selezionabili tramite la relativa opzione nello schermo di selezione dello scenario e potranno essere condivisi online tramite il nuovo servizio Smash World per l’app per smartphone Nintendo Switch Online.

Editing video

I video di Super Smash Bros. Ultimate salvati su una console Nintendo Switch possono ora essere combinati tra loro per creare divertenti sequenze temporali. È anche possibile aggiungere sottotitoli ed effetti sonori per personalizzare i video, che poi potranno essere condivisi online tramite il nuovo servizio Smash World per l’app per smartphone Nintendo Switch Online.

Smash World

I giocatori possono vedere i video condivisi e scaricare gli scenari creati con l’Editor scenari tramite Smash World, un nuovo servizio per l’app Nintendo Switch Online. In Smash World è possibile visualizzare video consigliati e persino scaricare scenari personalizzati messi a disposizione da altri giocatori, così condividere la propria esperienza di Super Smash Bros. Ultimate con gli amici è più facile che mai.

Il Set sfidante 1 Joker che include Joker, lo scenario Mementos e brani musicali della serie Persona può essere acquistato a 5,99 €, ma i giocatori possono anche acquistare il Fighters Pass, a un prezzo consigliato di 24,99 €, che dà loro accesso a Joker e ai prossimi quattro set a mano a mano che verranno pubblicati. Tutti i contenuti dell’aggiornamento alla versione 3.0 di Super Smash Bros. Ultimate saranno disponibili gratuitamente.