Super Smash Bros Ultimate: Kazuya di Tekken apre il Direct dell'E3 2021

In apertura dell'evento organizzato da Nintendo per l'E3 2021, Masahiro Sakurai ha aperto una finestra sulla dimensione brawler di Super Smash Bros Ultimate per mostrare in video il prossimo lottatore in arrivo nel roster dell'iconico picchiaduro per Nintendo Switch: Kazuya di Tekken!

Il Nintendo Direct dell'E3 fa così da sfondo alle primissime scene di gameplay dell'espansione di SSBU che accoglierà il guerriero proveniente dalla dimensione picchiaduro di Tekken. Le scene mostrate da Mr. Sakurai ci permettono di sbirciare tra le pieghe del sistema di combattimento da padroneggiare interpretando Kazuya.

L'eroe di Tekken sarà così il perno attorno al quale verteranno tutte le novità contenutistiche del prossimo DLC di Super Smash Bros Ultimate, come sottolinea il boss di Sora Ltd. promettendo ai fan un pacchetto particolarmente ricco di sorprese tra mosse inedite e animazioni uniche con cui ampliare la propria scelta.

L'approfondimento sul gameplay, con il focus sui singoli elementi che andranno a comporre questo pacchetto aggiuntivo, è già stato fissato da Sakurai per le ore 16:00 di sabato 26 giugno. Nel frattempo, date un'occhiata al video reveal della reinterpretazione brawler di Kazuya in Super Smash Bros Ultimate per Nintendo Switch.