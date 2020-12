Super Smash Bros Ultimate, leak per i 3 DLC? Previsione precedente si rivela accurata

Dopo una prima ondata di nuovi combattenti introdotti in Super Smash Bros Ultimate tramite DLC, il team di Nintendo ha deciso di proseguire il supporto post-lancio al gioco con la pubblicazione di un secondo Fighter Pass.

Volto a introdurre sei nuovi lottatori, quest'ultimo ha di recente raggiunto la metà del proprio percorso, con l'annuncio dell'esordio di Sephiroth in Super Smash Bros Ultimate. Il carismatico villain di Final Fantasy VII segue così il percorso compiuto in precedenza da Min Min e Steve, provenienti rispettivamente dagli universi di ARMS e Minecraft. Su quella che sarà l'identità dei restanti tre personaggi parte del Fighter Pass Vol. 2 non ci sono al momento notizie ufficiali, ma un rumor si sta guadagnando una crescente attenzione.



Nel mese di maggio 2020, sulle pagine del forum 4chan era apparsa una segnalazione legata ai presunti contenuti del pacchetto di DLC. Vista la difficoltà nel valutare l'attendibilità dei post anonimi che caratterizzano il portale, quest'ultima era passata sostanzialmente inosservata. A posteriori, tuttavia, il rumor si è guadagnato nuova attenzione, poiché rivelatosi sino ad ora effettivamente accurato. Di seguito i combattenti previsti secondo il post 4chan:

Min-Min e Ninjara (ARMS);

Ryu Hayabusa;

Doomguy;

Rayman;

Sephiroth;

Steve;

A mancare all'appello, a questo punto, sarebbero, da Ninja Gaiden,, da DOOM, e, dall'omonima serie Ubisoft. Che siano proprio questi i combattenti previsti dal team Nintendo per l'espansione del roster del picchiaduro? Al momento è impossibile dirlo con certezza, ma in attesa di novità ufficiali i giocatori possono approfittare dell'ultimo aggiornamento di Super Smash Bros Ultimate per assumere il controllo di Sephiroth.