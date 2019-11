Super Smash Bros Ultimate: un leak svela contenuti a tema Doom e Super Mario RPG?

Disponibile in esclusiva su Nintendo Switch, Super Smash Bros Ultimate si è recentemente guadagnato il titolo di picchiaduro più venduto della storia videoludica.

Il gioco è attualmente protagonista di diverse voci di corridoio, legate all'identità dei contenuti legati al supporto post-lancio. Ad alimentare nuovi rumor su Super Smash Bros Ultimate, in particolare, è stato un post apparso sulla nota piattaforma 4Chan. All'interno di quest'ultimo è infatti presente un presunto video leak del gioco, nel quale vengono mostrati due inediti outfit per i lottatori Mii. Questi ultimi hanno immediatamente attirato l'attenzione della community, in quanto tratti da delle note IP. I due costumi sono infatti ispirati ai personaggi di Mallow e Cacodemon, rispettivamente legati a Super Mario RPG e a Doom! Questo peculiare avvistamento ha portato i videogiocatori ad ipotizzare un possibile debutto in Super Smash Bros Ultimate di personaggi dei brand, tra cui Geno o Doom Guy. Ad ora non vi sono conferme ufficiali in merito a quanto mostrato nel presunto leak, che potrebbe dunque rivelarsi non veritiero.



In attesa di eventuali ulteriori informazioni, ricordiamo che resta invece atteso per il mese di novembre il debutto di DLC di Terry in Super Smash Bros Ultimate: ad ora, non è nota la precisa data in cui il personaggio verrà reso disponibile da Nintendo.