Super Smash Bros Ultimate, l'ultimo lottatore DLC? Appuntamento ad ottobre!

Tra il reveal del primo gameplay trailer di Bayonetta 3 e l'annuncio del nuovo Kirby e La Terra Perduta, il Nintendo Direct ha riservato una sorpresa agli appassionati di Super Smash Bros Ultimate.

Contro ogni previsione, il colosso di Kyoto ha infatti deciso di non svelare l'identità dell'ultimo combattente DLC del picchiaduro durante il Nintendo Direct di settembre. Al contrario, durante la diretta in notturna è stato confermato che l'annuncio sarà protagonista di un appuntamento interamente dedicato, in programma tra meno di due settimane.

La community di Super Smash Bros Ultimate non dovrà dunque attendere troppo a lungo, con il Nintendo Direct dedicato al gioco in arrivo in data martedì 5 ottobre. Lo show vedrà protagonista Masahiro Sakurai in persona, con il Game Director della produzione che alzerà il sipario sull'ultimo DLC del titolo. L'appuntamento prenderà il via alle ore 16:00 in punto del fuso orario italiano e avrà una durata pari a circa 40 minuti.



La diretta in programma per il 5 ottobre sarà l'ultimo Nintendo Direct dedicato a Super Smash Bros Ultimate e vedrà l'annuncio dell'ultimo combattente in arrivo nel roster. Contestualmente, sarà annunciata anche la data di uscita del DLC, oltre agli ultimi costumi speciali per i Guerrieri Mii del picchiaduro.