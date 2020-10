Super Smash Bros Ultimate, lottatore DLC in arrivo: i fan puntano a Crash e Sora

Nel corso della giornata di giovedì 1 ottobre, il team di Nintendo presenterà il prossimo lottatore DLC di Super Smash Bros Ultimate: quale sorpresa avrà in programma la Casa di Kyoto?

Come di consueto, vige un assoluto silenzio stampa in merito e il team guidato da Sakurai non ha offerto alcun tipo di indizio in merito all'identità della new entry. Questo, ad ogni modo, non impedisce alla community di appassionati del picchiaduro di stilare una propria lista dei desideri, all'interno della quale svettano in particolar modo due personaggi.

Da un lato, ritorna con forza a manifestarsi il desiderio da parte dei giocatori di poter assistere all'ingresso di Sora nel roster di Super Smash Bros Ultimate. Sino ad oggi, gli appassionati della saga Square Enix non sono stati accontentati, ma il prossimo debutto di Kingdom Hearts: Melody of Memory su Nintendo Switch potrebbe aprire la strada all'arrivo in-game dell'eroe del Keyblade!



D'altra parte, tra i candidati sostenuti dalla community spicca anche Crash Bandicoot. Sull'onda della pubblicazione di un nuovo titolo dedicato al marsupiale arancione, l'ipotesi non è totalmente da escludere, ma è anche importante sottolineare che Crash Bandicoot 4: It's About Time non è per il momento atteso su Nintendo Switch. Il personaggio è peraltro una tradizionale icona PlayStation, dettaglio che, dopo il debutto di Banjo e Kazooie nel picchiaduro, appare tuttavia potenzialmente superabile.



Il reveal del nuovo DLC di Super Smash Bros Ultimate è fissato per le ore 16:00: di chi sperate possa trattarsi?