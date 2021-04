Super Smash Bros Ultimate, un lottatore DLC bonus: l'avvistamento della community

In seguito all'annuncio di Pyra e Mythra in Super Smash Bros Ultimate, la community di appassionati del picchiaduro Nintendo si chiedono quali saranno i prossimi personaggi dell'universo videoludico destinati ad entrare a far parte del roster.

Sull'identità di questi ultimi non vi sono al momento indizi concreti: in assenza di informazioni, però, i giocatori hanno deciso di speculare su di un ulteriore aspetto interessante. Un utente attivo su Reddit come "RiuBert" ha infatti condiviso sul noto forum un avvistamento alquanto peculiare. Nello specifico, l'appassionato ha notato un'incongruenza nei codici che identificano i singoli prodotti sul sito ufficiale di Nintendo. Noto come codice NSUID, quest'ultimo indica in maniera univoca un gioco, un bundle o un contenuto DLC.

Ebbene, nel Fighter Pass Vol.1 i 6 lottatori inclusi occupavano i codici dal 70050000008501 al 70050000008506. A questi si aggiungeva il bonus Rex Mii con il codice 7005000008507. Per quanto riguarda invece il Fighter Pass Vol.2, i codici attualmente disponibili spaziano dal 70050000018967 di Min Min sino al 70050000018970 di Pyra/Mythra. I seriali che terminano con "18971" e "18972" sono invece riservati ai due lottatori ancora non annunciati. In maniera dissimile da quanto avvenuto col primo Pass, però, il contenuto bonus di Elmo e Armatura non è identificato dal codice immediatamente successivo, ma dal NSUID 70050000018974. Il misterioso seriale terminante in "18973" è invece indicato sul portale come "attualmente non disponibile".



In breve tempo, la community ha avanzato l'ipotesi di un lottatore DLC bonus in arrivo in Super Smash Bros Ultimate come settimo combattente del Fighter Pass Vol.2. Inutile dire che al momento si tratta solo di una semplice ipotesi: per saperne di più sarà necessario attendere!