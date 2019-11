Super Smash Bros Ultimate e lottatori DLC: Sakurai stuzzica la curiosità dei giocatori!

Dopo l'esordio di Banjo e Kazooie e di Terry Bogard, e mentre è in corso un evento a tema Pokémon Spada e Scudo, la community di Super Smash Bros Ultimate continua ad interrogarsi sulla misteriosa identità del prossimo combattente destinato ad arrivare nel gioco tramite DLC.

Ad intensificare l'aura di mistero e a stuzzicare la curiosità degli appassionati del picchiaduro, ci ha recentemente pensato Masahiro Sakurai. Il director Nintendo è infatti intervenuto come ospite ad un torno di Super Smash Bros Ultimate organizzato dalla redazione di Famitsu, noto magazine nipponico. Il carismatico Sakurai, il cui intervento è stato immortalato in alcune clip video che trovate in calce a questa news, ha sfruttato il palcoscenico per annunciare di aver trascorso la giornata a lavorare su di un misterioso lottatore: "Anche oggi, - ha esordito divertito - ho fatto alcune cose in azienda, come ad esempio un combattente di cui nessuno sa ancora nulla. E sono venuto qui dopo aver finito il lavoro". Al pubblico, purtroppo, non è rimasto altro da fare che continuare a domandarsi di quale personaggio potrebbe trattarsi: Sakurai non ha fornito ulteriori dettagli sulle sue attività!



Al torneo, lo ricordiamo, ha preso parte persino un team di Sony Interactive Entertainment! Quest'ultimo ha raggiunto la fase delle semi-finali, ma la vittoria gli è stata infine strappata da Lipovitan-D, un'azienda attiva nel settore delle bevande energetiche.