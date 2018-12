Super Smash Bros Ultimate: i migliori lottatori non Nintendo in un video

L’enorme roster di Super Smash Bros Ultimate non contiene solo personaggi estrapolati dalle varie serie a marchio Nintendo, ma propone numerosi eroi provenienti dall’intero universo videoludico.

Includere lottatori “esterni” al mondo Nintendo è fondamentale poiché non solo dona ulteriore freschezza alla saga, ma permette anche al team di Sakurai di sperimentare soluzioni ardite con il combat system. In questo video speciale analizzeremo quindi cinque guerrieri presi da altre produzioni non appartenenti al macro cosmo di Nintendo, in modo da capire come sono stati adattati al contesto di Super Smash Bros Ultimate conservando le proprie caratteristiche di spicco.

Il nuovo picchiaduro della Grande N si conferma insomma il più grande crossover della storia del medium interattivo, una vera e propria festa di fanservice, in cui divertimento ed intuitività si mescolano con una notevole dose di tecnicismo. Sia per i neofiti che per gli esperti, insomma, Super Smash Bros Ultimate saprà regalare notevoli soddisfazioni, rese possibili anche da una varietà ludica che non conosce molti paragoni.