Super Smash Bros Ultimate, da Mario a Sora: medley con oltre 90 musicisti celebra il gioco

Con la pubblicazione dell'aggiornamento che ha portato a grande richiesta Sora nel roster di Super Smash Bros Ultimate (con tanto di crash dell'eShop per l'eccessiva richiesta del DLC a tema Kingdom Hearts) è infine giunto al termine il ricco programma di supporto post lancio offerto da Nintendo al suo apprezzato titolo.

Per celebrare la fine di una vera e propria era per la serie di picchiaduro, la community di appassionati ha deciso di omaggiare Super Smash Bros Ultimate con una creazione davvero particolare. Su iniziativa del content creator attivo su YouTube come NoteBlock, oltre novanta musicisti hanno infatti unito le forza per proporre un ricchissimo medley della durata di quasi mezz'ora.

Ognuno dei partecipanti all'esperimento musicale ha omaggiato uno specifico personaggio del roster del picchiaduro Nintendo, dall'imprescindibile Mario all'ultimo arrivato Sora, passando per Kirby, Sephiroth, Bayonetta, Pikachu, Samus Aran, Yoshi e tutti gli altri combattenti presenti in Super Smash Bros Ultimate. Il risultato finale è notevole e può essere ascoltato gratuitamente su YouTube: potete dunque trovare il filmato direttamente in apertura a questa news: Cosa ve ne pare del risultato finale?



Dopo l'ingresso del richiestissimo protagonista della serie di Kingdom Hearts nel gioco, Super Smash Bros Ultimate non accoglierà più ulteriori personaggi nel proprio vastissimo roster.