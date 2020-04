Super Smash Bros Ultimate: Masahiro Sakurai continua lo sviluppo del prossimo DLC da casa

L'epidemia di Coronavirus ha sicuramente sconvolto i piani per il supporto a Super Smash Bros Ultimate. Come confermato da Masahiro Sakurai, il famoso producer sta lavorando da casa al prossimo DLC anche se tutto è reso difficile dai "problemi di sicurezza".

Il leggendario sviluppatore è infatti intervenuto su Twitter per aggiornare i fan sulla situazione del prossimo DLC di Super Smash Bros Ultimate, rivelando di essere stato costretto al telelavoro a causa dell'epidemia di Coronavirus. Sakurai ha confermato che sta supervisionando il lavoro da casa ma che tutte le operazioni risultano piuttosto difficili a causa "dell'alto livello di sicurezza" che richiede il progetto, ammettendo però che al momento è l'unica via percorribile. Il messaggio si conclude con una piccola nota di incoraggiamento.

Già il mese scorso, Sakurai aveva previsto possibili ritardi dalle pagine di Famitsu. Il producer avrebbe infatti dovuto incontrare il publisher di uno dei personaggi inclusi nel Fighter Pass Vol.2, incontro reso impossibile proprio dalle restrizione adottate per combattere il virus. Il papà di Kirby ha recentemente rivelato di non avere piani per il futuro, oltre ai già citati DLC per Super Smash Bros Ultimate.