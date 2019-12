Super Smash Bros Ultimate miglior picchiaduro: il gioco Nintendo vince ai Game Awards!

Proseguono gli annunci legati ai giochi vincitori nelle diverse categorie dei The Game Awards 2019: dopo aver dichiarato Death Stranding gioco con la miglior colonna sonora, il palco dell'evento ha eletto il miglior picchiaduro dell'anno!

La categoria contava tra le sue fila diversi illustri rappresentanti, che vi rammentiamo qui di seguito:

Dead or Alive 6;

Jump Force;

Mortal Kombat 11;

Samurai Shodown;

Super Smash Bros. Ultimate;

Ebbene, ad aggiudicarsi infine l'ambito titolo di miglior esponente nel genere dei giochi di lotta per l'anno appena appena trascorso è stato Super Smash Bros. Ultimate! L'apprezzata esclusiva per Nintendo Switch si aggiudica dunque la vittoria ai Game Awards per la categoria dedicata ai picchiaduro: cosa ne pensate, siete felici di questa scelta?