Super Smash Bros Ultimate: i migliori personaggi con cui iniziare a giocare

Finalmente Super Smash Bros Ultimate è disponibile su Nintendo Switch, presentandosi con il roster più ricco di tutta la serie. Quali sono i personaggi migliori con cui iniziare a giocare? Scopriamolo insieme in questa mini-guida.

Mario

Come visto nei precedenti capitoli della serie, la mascotte Nintendo è una delle scelte migliori per i giocatori alle prime armi. Mario ha un po'di tutto, offre attacchi e smash di base piuttosto standard, una palla di fuoco proiettile (B), una solida mossa di recupero con il lancio della moneta (su + B) e inoltre può difendersi dagli altri proiettili usando il suo mantello (lato + B). Imparare a giocare come Mario vi aiuterà a padroneggiare la maggior parte dei personaggi di Smash.

Kirby

C'è una ragione per cui Kirby è stato scelto come il protagonista di partenza di Stella della Speranza. Il piccolo marshmallow rosa è uno dei personaggi più permissivi grazie ai suoi cinque salti effettuabili a mezz'aria. Il suo set di base è un mix piuttosto semplice di calci, a cui si aggiunge una mossa di recupero abbastanza efficiente (su + B). Come bonus aggiuntivo, potrete risucchiare gli avversari premendo B per rubare il loro attacco speciale e provarlo voi stessi. Una volta presa la mano con Kirby, potrete dare una chance anche a Jigglypuff o Meta Knight.

Marth

Gli spadaccini sono generalmente molto amichevoli in Super Smash Bros Ultimate, pertanto vi consigliamo di dare un'occhiata a personaggi come Marth. I loro attacchi sono semplici da gestire, ma al tempo stesso efficaci e spettacolari. La loro mobilità elevata vi renderà più facile attraversare le piattaforme e sfuggire al pericolo, permettendovi di ribaltare una le situazioni sfavorevoli.

King Dedede

Se i lottatori pesanti sono nel vostro stile, allora vi consigliamo di iniziare con King Dedede. Proprio come gli altri personaggi di Kirby, Dedede può riprendersi più facilmente quando è finito fuori bordo grazie ai suoi salti extra. Potrà saltare quattro volte a mezz'aria, e la sua mossa di recupero (su + B) ha una fantastica copertura orizzontale e verticale. I personaggi pesanti sono lenti ma potenti, quindi cercate di sfruttare i loro attacchi di inclinazione più veloci. Dopo aver preso confidenza con King Dedede potreste dare un'occhiata anche a Bowser.

Link

Se invece preferite un lottatore più agile e flessibile, la scelta non può che ricadere su Link, l'iconico protagonista della celebre serie di The Legend of Zelda. Oltre ad essere un personaggio versatile, Link potrà contare sugli attacchi a distanza per colpire facilmente i nemici da lontano. In questo modo potrete altnernare approcci difensivi e slanci offensivi, prendendo le adeguate misure sul campo di battaglia.

Voi siete riusciti a ottenere i 72 lottatori del roster? Se avete bisogno di aiuto, sulle nostra pagine vi abbiamo già spiegato come sbloccare velocemente i personaggi di Super Smash Bros Ultimate.