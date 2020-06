Super Smash Bros Ultimate: Min Min di ARMS si presenta in un video gameplay

Come promesso da Masahiro Sakurai nei giorni scorsi, nel corso dell'ultimo evento digitale dedicato a Super Smash Bros Ultimate è stato presentato ufficialmente il nuovo personaggio del picchiaduro brawler di Sora Ltd: si tratta di Min Min, la guerriera proveniente dall'universo di ARMS.

La nuova lottatrice del kolossal brawler per Nintendo Switch, come ogni altro personaggio di Super Smash Bros Ultimate, vanterà un suo specifico set di mosse, animazioni e abilità speciali. L'arrivo di Min Min nel roster di SSBU rientra nel novero degli interventi promessi da Sakurai per arricchire l'esperienza ludica e contenutistica dell'esclusiva Switch attraverso il Fighters Pass Volume 2.

Il livestream diretto dallo stesso Masahiro Sakurai ha mostrato nel dettaglio le abilità e le mosse di Min Min, focalizzando le attenzioni degli appassionati sulle tecniche di combattimento da padroneggiare una volta indossati i panni di questa fiera lottatrice.

Gli sviluppatori di Sora Ltd contano di lanciare il contenuto aggiuntivo dedicato a Min Min nella giornata di lunedì 29 giugno come parte del Fighters Pass 2: all'interno del DLC troverà spazio anche lo Spring Stadium, il nuovo stage di Super Smash Bros Ultimate proveniente dall'universo di ARMS.