Super Smash Bros Ultimate: la modalità World of Light avrà poche cutscene

A pochi giorni dal lancio di Super Smash Bros Ultimate, JC Rodrigo di Nintendo Threehouse ha voluto fare un po' di chiarezza su una delle modalità più attese del nuovo picchiaduro brawler di Masahiro Sakurai, ovvero World of Light.

Stando a quanto specificato da Rodrigo, nella modalità World of Light "vedremo alcune cutscene, ma si focalizzerà maggiormente sull'acquisizione del bottino e sulle attività necessarie per ottenere gli Spiriti". Il plot narrativo, di conseguenza, non si svilupperà in maniera lineare attraverso delle scene di intermezzo ma "avrà più a che fare con il gameplay e con le sfide che andrete a compiere per raccogliere gli oggetti più affini al vostro stile di gioco, così come alle IP e ai franchisce che più amate".

Limitando il numero di cutscene nei momenti più significativi della "storia" di World of Light, il team di Sakurai evita così di cadere nella trappola rappresentata dall'oggettiva impossibilità di unire in un singolo canovaccio narrativo le innumerevoli avventure degli eroi presenti nel roster di combattenti.

Il perno attorno al quale graviteranno tutte le sfide e le attività dei personaggi di Super Smash Bros Ultimate, di conseguenza, saranno i giocatori: toccherà a loro evolvere la storia e condurla nella direzione voluta attraverso l'acquisizione e l'utilizzo degli Spiriti.

Appuntamento al prossimo 7 dicembre su Nintendo Switch, quindi, per scoprire fino a che punto Bandai Namco e gli autori di Sora Ltd si sono spinti per fondere i microcosmi digitali degli eroi di Super Smash Bros Ultimate in quello che, a tutti gli effetti, può essere considerato come il crossover più importante della storia dei videogiochi.