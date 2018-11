Super Smash Bros Ultimate: la modalità World of Light non supporta la co-op

Nel corso dell'ultimo Direct dedicato a Super Smash Bros, Nintendo ha rivelato World of Light, particolare modalità single player in cui i giocatori, inizialmente nei panni di Kirby, dovranno salvare gli altri combattenti del roster, caduti sotto i controllo di Galeem.

In tanti si sono domandati se sarebbe stato possibile affrontare questa curiosa Story Mode in compagnia attraverso la co-op, e adesso sappiamo la risposta: purtroppo World of Light non supporterà la modalità cooperativa. Il ricordo della modalità Emissario del Subspazio di Super Smash Brawl aveva acceso le speranze della community, tuttavia in questo caso i giocatori dovranno affrontare l'avventura in solitaria. Che ne pensate di questa decisione?

Ricordiamo ai lettori che Super Smash Bros. Ultimate è entrato ufficialmente in fase Gold: lo sviluppo del titolo è terminato e nei giorni che ci separano dal lancio il team di sviluppo lavorerà sulle rifiniture finali e sugli ultimi dettagli. Il nuovo capitolo dell'acclamata serie picchiaduro firmata Nintendo sarà disponibile esclusivamente Switch a partire dal 7 dicembre 2018. Per ulteriori dettagli e informazioni sul gioco, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra anteprima fresca di pubblicazione e al lungo trailer di presentazione condiviso quest'oggi da Nintendo, che vi offre una panoramica approfondita della produzione.