Super Smash Bros Ultimate, Nintendo Direct in arrivo: data d'uscita, gameplay di Sephiroth

Il prossimo combattente in arrivo in Super Smash Bros Ultimate è stato presentato ufficialmente in occasione della cerimonia di assegnazione dei The Game Awards 2020.

Con la community legata al picchiaduro che rifletteva sull'attendibilità delle voci di corridoio legate al possibile arrivo del Dante di Devil May Cry e del Sora di Kingdom Hearts, Nintendo deciso di cogliere ancora una volta il pubblico di sorpresa con un annuncio inaspettato. Con un suggestivo trailer, il team della casa di Kyoto ha infatti confermato l'esordio di Sephiroth in Super Smash Bros Ultimate come combattente parte del Fighter Pass Vol. 2. Il carismatico antagonista di Final Fantasy VII è dunque pronto a farsi largo nell'apprezzato picchiaduro tramite DLC.



Per presentare tutti i dettagli legati allo stile di combattimento del personaggio, Nintendo ha organizzato un apposito Nintendo Direct. L'appuntamento è fissato per le ore 23:00 di giovedì 17 dicembre. Durante il reveal, sarà annunciata la data di uscita del DLC dedicato a Sephiroth, ma non solo. Come ormai da tradizione per il supporto post lancio di Super Smash Bros Ultimate, il Director Masahiro Sakurai offrirà una lunga e dettagliata presentazione del gameplay del nuovo combattente. Gli appassionati del picchiaduro non possono dunque mancare, per apprendere tutti i segreti su Sephiroth.