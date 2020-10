Super Smash Bros Ultimate su Nintendo Switch Pro? Un fan lo immagina a 4K e 60 fps

In seguito agli avvistamenti di riferimenti a Nintendo Switch Pro nel catalogo Media Markt, continuano a ricorrersi rumor e speculazioni sulla possibile esistenza di un nuovo modello della console Nintendo.

Con le voci di corridoio che puntano sulla possibilità per l'hardware di offrire una risoluzione fino a 4K, il content creator SnazzyAI, già autore di simili creazioni, ha provato a immaginare il possibile impatto su Super Smash Bros Ultimate. Utilizzando come base di partenza il trailer di presentazione dei contenuti e personaggi di Minecraft in arrivo nel picchiaduro, l'autore ne ha migliorato le performance grazie all'utilizzo di Intelligenze Artificiali.

Dall'originaria risoluzione a 1080p con frame rate a 30 fps del filmato, SnazzyAI ha ricavato il video che trovate in apertura a questa news. Il filmato propone una versione di Super Smash Bros Ultimate con 4K ottenuto tramite upscaling, oltre a un frame rate pari a 60 fps. Nella visione del creatore, potrebbe rappresentare una buona approssimazione dei risultati ottenibili con un eventuale modello di Nintendo Switch Pro.



Al momento, lo ricordiamo, non vi è alcuna conferma ufficiale in merito all'intenzione della casa di Kyoto di portare sul mercato una revisione potenziata di Nintendo Switch. Quel che è invece certo è che presto Steve e Alex di Minecraft arriveranno in Super Smash Bros Ultimate.