Super Smash Bros Ultimate e date uscita Amiibo: novità per Snake, Samus, Pokemon e altri!

Proseguono gli annunci di novità per Super Smash Bros Ultimate, che oltre ad accogliere nuovi lottatori, sta anche per vedere approdare sul mercato i nuovi Amiibo dedicati.

Come potete infatti verificare in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale di Nintendo italia ha confermato le finestre di uscita dei nuovi Amiibo. Il catalogo di questi ultimi è infatti pronto ad arricchirsi di ben otto nuovi ingressi, provenienti da diverse saghe videoludiche. Le nuove statuette arriveranno tramite tre diverse ondate di pubblicazione, così suddivise:

Data di pubblicazione precisa per Snake , Squirtle e Ivysaur : i tre arrivano il 20 settembre ;

, e : i tre arrivano il ; Finestra di lancio per gli Amiibo di Chrom , Incineroar e Simon : arriveranno nel corso del novembre di quest'anno;

, e : arriveranno nel corso del di quest'anno; Più vaga invece la finestra di pubblicazione degli Amiibo di Samus Oscura e Richter, che arriveranno nel corso del 2020;

In allegato al cinguettio, potete visionare alcune immagini di anteprima delle nuove statuette: cosa ne dite, qual è la vostra preferita?



Ne approfittiamo per ricordarvi che durante il Nintendo Direct trasmesso in occasione dell'E3 2019, la Casa di Kyoto ha annunciato i nuovi lottatori che esordiranno nel gioco tramite DLC: sulle pagine di Everyeye potete trovare il trailer dedicato a Banjo e Kazooie e l'annuncio dei personaggi di Dragon Quest.