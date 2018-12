Super Smash Bros. Ultimate: la nuova patch arriva entro questa settimana

Con un messaggio pubblicato direttamente nella schermata in-game, Nintendo ha confermato che il nuovo update di Super Smash Bros. Ultimate sarà reso disponibile per il download nel corso di questa settimana.

Il gioco si aggiornerà quindi alla sua versione 1.2.0, ma non sappiamo ancora quali aspetti verranno ritoccati con l'arrivo della patch. Gli sviluppatori hanno però messo sull'attenti i giocatori, invitandoli a convertire in video al più presto i propri replay di gioco. Questo perché, dopo l'update, non sarà più possibile visionarli correttamente nel formato attuale, probabilmente per via di alcune problematiche tecniche di cui non siamo ancora a conoscenza. Per il resto, si prevede il primo ribilanciamento dell'esteso roster del brawler game, con alcuni lottatori che potrebbero ricevere dei buff e viceversa.

Super Smash Bros. Ultimate è disponibile ora in esclusiva su Nintendo Switch. Il gioco è stato ricevuto calorosamente dalla critica, e sembra che anche i fan stiano apprezzando l'ultima fatica di Masahiro Sakurai e del suo team: in Giappone, il gioco ha già venduto la bellezza di 1.2 milioni di unità. Nel corso dei Game Awards 2018 è stato svelato il primo lottatore che si unirà al roster tramite DLC: Joker di Persona 5. Per tutte le altre informazioni sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione.