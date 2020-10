Super Smash Bros Ultimate: la nuova patch modifica la posa di vittoria di Steve

Steve è il più recente personaggio aggiunto al roster di Super Smash Bros Ultimate, la posa di vittoria del protagonista di Minecraft sembra aver creato qualche problema a causa di una animazione non propriamente perfetta che poteva trarre in inganno. A cosa ci riferiamo esattamente?

Durante la posa di vittoria finale Steve arrostiva un pezzo di carne, l'animazione però dava adito a possibile confusione dal momento che l'arma veniva visualizzata nella parte bassa dello schermo. In molti hanno iniziato a creare meme giocando sul binomio tra lo spiedino e l'organo sessuale maschile, con la patch 9.01 Nintendo ha però sistemato definitivamente la questione.

Il changelog ufficiale non lo riporta ufficialmente ma come notato da coloro che hanno installato l'aggiornamento, la schermata di vittoria di Steve è stata modificata, come potete vedere nell'immagine qui sotto e nel video in apertura. L'aggiornamento 9.01 di Super Smash Bros Ultimate corregge anche vari bug e problemi tecnici legati proprio a Steve, oltre a migliorare il bilanciamento di alcuni personaggi e ottimizzare il gioco per aumentare la stabilità generale.

