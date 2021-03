Super Smash Bros. Ultimate: le nuove skin per guerrieri Mii ispirate a Monster Hunter Rise

Oltre ad aver fornito un approfondimento completo sulle novità di gameplay apportate dall'introduzione di Pyra e Mythra di Xeboblade Chronicles 2 all'interno del brawler game, Nintendo ha svelato tutte le novità riguardanti i prossimi contenuti aggiuntivi dei guerrieri Mii di Super Smash Bros. Ultimate.

Come potete osservare tramite il filmato che trovate in cima alla notizia, la grande N ha presentato i nuovi costumi e contenuti bonus pensati per i guerrieri Mii del picchiaduro. Gli sviluppatori di Sora Ltd, in questo caso, hanno deciso di prendere spunto da due giochi in particolare targati Capcom: Monster Hunter Rise, il nuovo capitolo dell'hunting game ormai prossimo all'arrivo su Nintendo Switch il 26 marzo, e Ghost 'n' Goblins Resurrection che ha recentemente ridonato linfa vitale alla serie dopo svariati anni di assenza dalle scene (e di cui potete leggere qui la nostra Recensione).

Tra le novità, dunque, abbiamo l'Attrezzatura da Cacciatore (Spadaccini Mii), Attrezzatura di Rathalos (Spadaccini Mii), Felyne (Cappello), ed infine la skin Artù (Spadaccini Mii) come tributo al succitato Ghost 'n' Goblins Resurrection. Tutte queste aggiunte saranno disponibili a partire da domani, venerdì 5 marzo, come contenuti scaricabili a pagamento, al prezzo di 0,80 centesimi cadauno. Se interessati all'acquisto dei DLC vi rimandiamo direttamente al Nintendo eShop.

Pyra e Mthra rappresentano il fulcro attorno al quale verranno pubblicati tutti i prossimi contenuti aggiuntivi del Fighter Pass 2 di Super Smash Bros. Ultimate: oltre ai nuovi personaggi e i costumi per i guerrieri Mii, il brawler game vedrà anche l'introduzione dello stage Mare di Nuvole di Alrest, e di diverse tracce musicali provenienti da Xenoblade Chronicles 2.