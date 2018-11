Super Smash Bros. Ultimate: nuovi video gameplay in attesa del lancio

Mancano ancora alcuni giorni al lancio ufficiale di Super Smash Bros. Ultimate, e per facilitare l'attesa ai suoi fan più impazienti, Nintendo ha pubblicato una nuova serie di video gameplay dedicati al nuovo capitolo dell'amata saga brawler.

I filmati, facenti parte della serie "Chain Smash" e che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, mettono in mostra alcuni dei lottatori del vasto roster del gioco, tra cui Ryu e Ken di Street Fighter, gli Inkling di Splatoon, e i personaggi di Animal Crossing. Si tratta inoltre di una buona occasione per tornare ad ammirare gli stage dinamici in cui gli scontri avranno luogo.

Lasciandovi alla visione dei video gameplay, vi ricordiamo che Super Smash Bros. Ultimate sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal 7 dicembre. In questi giorni sembra che diversi utenti siano riusciti ad entrare anzitempo in possesso della propria copia del brawler, nel mentre dei pirati hanno addirittura immesso il gioco sui circuiti peer to peer, con la conseguente pubblicazione su YouTube di alcuni spezzoni della campagna. Le vendite del titolo, in ogni caso, sembra che si prospettino più che positive, essendo divenuto il gioco per Switch più preordinato di sempre. Se interessati ad un approfondimento, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Super Smash Bros. Ultimate.