Super Smash Bros Ultimate: nuovo annuncio previsto ai Game Awards 2019?

Nintendo of America ha invitato a seguire i The Game Awards 2019 in programma questa notte, la compagnia sembra avere alcuni annunci in cantiere per l'evento e uno di questi potrebbe riguardare Super Smash Bros Ultimate.

Nintendo sarà ai Game Awards e questo è certo, ma cosa svelerà la casa di Kyoto durante lo show di Geoff Keighley? Una ipotesi potrebbe essere legata al già citato Super Smash Bros, la playlist dedicata al gioco sul canale YouTube di Nintendo è stata aggiornata nelle scorse ore con un video che al momento risulta essere privato... quasi certamente in attesa di un reveal previsto per la notte.

Super Smash Bros Ultimate si prepara ad accogliere un nuovo eroe nel roster? E' questa l'ipotesi più probabile, ricordiamo che durante i TGA 2018 Nintendo ha annunciato l'arrivo di Joker (Persona 5) in SSBU, la sede dunque potrebbe essere quella giusta per il reveal di nuovo lottatore.

Per saperlo non ci resta che aspettare i The Game Awards 2019, seguiteli con noi in diretta su Twitch dalle 01:30 (ora italiana) del 13 dicembre, nella notte tra giovedì e venerdì.