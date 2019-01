Super Smash Bros. Ultimate: il nuovo DLC danneggia i salvataggi?

Mentre l'aggiornamento di Super Smash Bros. Ultimate è finalmente online, sembra che ci siano brutte notizie per gli amanti dell'apprezzatissimo brawler di Nintendo. Alcuni giocatori hanno segnalato che l'utilizzo del nuovo personaggio del DLC, Pianta Piranha, danneggi i salvataggi del gioco.

Non è chiaro quanto sia diffuso il problema, ma i report online sono tanti secondo i quali il problema si verificherebbe nella modalità All-Star utilizzando per l'appunto il nuovo personaggio. Secondo altre voci, il bug affliggerebbe anche Duck Hunt e lo Spadaccino Mii.

Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali da parte di Nintendo, per cui per il momento la cosa più saggia da fare è evitare di giocare a tale modalità, soprattutto utilizzando i personaggi di cui sopra o, per i più prudenti, aspettare che la Grande N rilasci un'ulteriore patch che risolva il problema.

Oltre all'arrivo della Pianta Piranha infatti, la casa di Kyoto aveva già reso disponibile online anche un aggiornamento per risolvere alcuni bug. Qualcosa evidentemente deve essere andato storto.

Tra le altre aggiunte dell'update, la possibilità di poter utilizzare la Spirit Board fino a 4 giocatori, l'inserimento di nuovi spiriti nello shop, l'aggiunta del salto breve premendo contemporaneamente entrambi i tasti per saltare, e un generale miglioramento nel bilanciamento. Restate "sintonizzati" sulle nostre pagine in attesa di ulteriori aggiornamenti.