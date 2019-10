Super Smash Bros Ultimate: il nuovo evento crossover con Tetris 99 inizierà domani

Nintendo ha annunciato il prossimo evento per il Tabellone degli Spiriti di Super Smash Bros Ultimate che sarà caratterizzato dal crossover con Tetris 99, il frenetico puzzle gratuito che sta riscuotendo grande successo sulla console della Grande N.

L'evento del Tabellone degli Spiriti inizierà alle ore 08:00 del 24 ottobre e si protrarrà fino al 29 ottobre. Durante questo periodo appariranno periodicamente sul tabellone cinque nuovi spiriti che una volta sconfitti offriranno oro extra. I cinque spiriti legati a Tetris 99 sono:

I-Tetrimino

L-Tetrimino e J-Tetrimino

S-Tetrimino e Z-Tetrimino

T-Tetrimino

O-Tetrimino

L'evento di Smash Bros Ultimate si sovrapporrà con l'ottava Maximus Cup di Tetris 99 che si svolgerà dal 25 al 28 ottobre e presenterà un tema basato sul prossimo Luigi's Mansion 3 che sarà sbloccato una volta raggiunti i 100 punti. Gli scorsi eventi di Tetris 99 hanno coinvolto altre IP storiche di Nintendo come Fire Emblem: Three Houses, Super Kirby Clash e Splatoon 2. Il prossimo personaggio che verrà aggiunto al roster di Smash Bros Ultimate sarà invece Terry Bogard di Fatal Fury, in arrivo a novembre.

Intanto Katsuhiro Harada, producer di Tekken, si è molto arrabbiato con gli utenti che chiedono continuamente nuovi personaggi della serie per Super Smash Bros Ultimate.