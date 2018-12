Super Smash Bros Ultimate: nuovo evento dedicati agli Spiriti nel weekend

Nintendo ha annunciato l'avvio di un nuovo evento di Super Smash Bros Ultimate dedicato agli Spiriti: dal 14 al 16 dicembre sarà possibile partire al primo di una lunga serie di eventi settimanali, intitolato Occhio agli Occhiali.

Come possiamo intuire dal nome, durante Occhio agli Occhiali i personaggi con occhiali appariranno con maggiore frequenza nel Tabellone degli Spiriti, sconfiggendoli otterrete preziose monete extra: "Il 14/12 alle 07:00 in Super Smash Bros Ultimate inizia un evento di 3 giorni in cui alcuni spiriti appariranno più spesso nel tabellone. Sfruttalo per ottenere gli spiriti che ti mancano! Sconfiggili e otterrai anche più gettoni del solito. Ci sarà un nuovo evento ogni settimana! Questa volta il tema è "Occhio agli occhiali!" Nel corso di questo evento, gli spiriti che indossano occhiali appariranno in massa nel tabellone."

Questa settimana Nintendo pubblicherà anche la patch 1.20 per Super Smash Bros Ultimate, le migliorie apportate da questo aggiornamento non sono ancora state rese note, maggiori dettagli potrebbero arrivare nel corso della giornata odierna.