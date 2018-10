Super Smash Bros Ultimate: nuovo gameplay nello stage di Zafferanopoli

Nella giornata di oggi GameXplain ha pubblicato su Youtube un breve video gameplay in presa diretta dell'attesissimo Super Smash Bros Ultimate in cui ci viene mostrato lo stage ambientato a Zafferanopoli, la grande città presente nei giochi Pokemon di prima e seconda generazione e rispettivi remake.

Nel filmato vediamo un breve scontro fra Mega Man, Pikachu, Donkey Kong e Kirby. Una buona occasione per dare un primo sguardo all'arena di Zafferanopoli e alle mosse e alle combo dei quattro personaggi impegnati in combattimento. Come vi sembra lo stage dedicato all'iconica città di Pokemon Rosso e Blu? Lasciandovi alla visione del video che trovate in apertura di notizia, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Super Smash Bros Ultimate sarà disponibile a partire dal 7 dicembre 2018 esclusivamente su Nintendo Switch. Lo stesso giorno sarà lanciato sul mercato un bundle (chiamato Nintendo Switch Super Smash Bros Ultimate Set) che include un codice per il download del gioco in formato digitale e un modello speciale di Nintendo Switch con dock station e Joy-Con con decorazioni a tema. Segnaliamo, infine, che secondo alcuni recenti rumor troverà spazio nel roster dei lottatori anche Ken Masters, uno dei personaggi più iconici e amati della serie di Street Fighter.