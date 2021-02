Super Smash Bros Ultimate: il nuovo Nintendo Direct è dedicato a Pyra e Mythra

Nintendo ha appena annunciato che a breve andrà in onda un nuovo Direct interamente dedicato a Super Smash Bros Ultimate e il prossimo lottatore aggiuntivo.

La diretta, che verrà trasmessa alle ore 15:00 italiane del prossimo giovedì 4 marzo 2021, sarà infatti concentrata su Pyra/Mythra, i personaggi annunciati nel corso dell'ultimo Direct e provenienti dall'universo di Xenoblade Chronicles 2. Lo show avrà una durata complessiva di 35 minuti, durante i quali in compagnia di Masahiro Sakurai, il director di Super Smash Bros Ultimate, scopriremo tutti i dettagli sulle caratteristiche di questo personaggio e ne verrà svelata ufficialmente la data d'uscita. Va precisato che l'azienda di Kyoto ha confermato come nel nuovo Nintendo Direct non si parlerà d'altro rispetto al lottatore DLC di SSBU e che non bisogna quindi aspettarsi alcun tipo di annuncio riguardante i prossimi contenuti aggiuntivi del brawler disponibile esclusivamente su Switch.

In attesa di poter assistere all'evento in diretta, il quale verrà trasmesso sul canale YouTube ufficiale di Nintendo Italia, vi ricordiamo che Xenoblade Chronicles 2 è andato sold-out in Giappone dopo l'annuncio del crossover con Super Smash Bros.