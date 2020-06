Super Smash Bros Ultimate: un nuovo personaggio sarà svelato lunedì!

I rappresentanti di Sora Ltd e Nintendo fissano per lunedì 22 giugno un evento digitale che svelerà un nuovo personaggio di Super Smash Bros Ultimate per Switch.

Il nuovo DLC sviluppato da casa da Masahiro Sakurai sarà annunciato proprio dallo storico direttore del picchiaduro brawler; l'evento di presentazione durerà all'incirca 35 minuti e fornirà tutti i dettagli sulle abilità del lottatore e sui contenuti aggiuntivi che ne accompagneranno l'ingresso nel roster del kolossal Nintendo Switch.

A detta degli stessi autori di Sora Ltd, il nuovo personaggio di Super Smash Bros Ultimate collegato al Fighters Pass Volume 2 sarà un eroe proveniente dall'universo di ARMS, l'originale picchiaduro sviluppato da Nintendo EPD e lanciato nel giugno del 2017 sulla console ibrida della casa di Kyoto.

L'intero show digitale sarà trasmesso sul canale YouTube di Nintendo Italia a partire dalle ore 16:00 italiane. Come di consueto, nel pomeriggio di lunedì 22 giugno troverete sulle pagine di Everyeye.it un resoconto completo sulle novità e sulle sorprese riservateci dal team guidato da Sakurai. Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra guida su come diventare campioni in Super Smash Bros Ultimate.