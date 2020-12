Super Smash Bros Ultimate: un nuovo personaggio sarà svelato ai TGA 2020!

Con un messaggio condiviso sui social da Nintendo, gli sviluppatori di Sora Ltd confermano la loro partecipazione ai The Game Awards 2020 per presentare ufficialmente il nuovo personaggio in arrivo su Super Smash Bros Ultimate per Switch.

Il tweet della Grande N che preannuncia l'arrivo di un nuovo eroe nella dimensione brawler di SSBU è stato ripreso anche dal giornalista e presentatore dei TGA 2020 Geoff Keighley, a ulteriore conferma della partecipazione di Nintendo alla kermesse videoludica.

Nelle scorse settimane, in rete sono circolate diverse voci di corridoio sull'arrivo in SSBU di eroi provenienti da importanti serie videoludiche non appartenenti alla galassia Nintendo. Ad alimentare queste indiscrezioni ci hanno pensato anche i vertici dei Moon Studios: la software house austriaca si è infatti detta disponibile a stringere una collaborazione con la casa di Kyoto per portare Ori in Super Smash Bros Ultimate su Switch.

E voi, quale personaggio vorreste veder approdare nelle arene digitali di Super Smash Bros Ultimate su Nintendo Switch? Per scoprire cosa bolle in pentola dalle parti del team diretto da Masahiro Sakurai, non ci resta che attendere la partenza della cerimonia che decreterà il GOTY dei The Game Awards 2020, prevista per le ore 01:00 italiane della notte tra il 10 e l'11 dicembre.