Super Smash Bros Ultimate: il nuovo personaggio verrà svelato il 16 gennaio

Nintendo ha annunciato che il quinto personaggio del Fighters Pass di Super Smash Bros Ultimate verrà svelato il 16 gennaio, durante un nuovo evento in diretta streaming in compagnia del game director Masahiro Sakurai.

L'evento di presentazione andrà in onda alle 15:00 italiane di giovedì 16 gennaio, durante il quale il game director Masahiro Sakurai svelerà finalmente il nuovo personaggio che si aggiungerà al roster di Super Smash Bros Ultimate.

Oltre a conoscere finalmente l'identità del lottatore, potremo dare anche un'occhiata approfondita al moveset e alle abilità in combattimento del personaggio. Chi sarà ad aggiungersi al roster di Super Smash Bros Ultimate?

Al momento non abbiamo notizie ufficiali in merito, a parte alcuni rumor che vorrebbero l'arrivo di Dante di Devil May Cry. A voi farebbe piacere se questa voce di corridoio venisse confermata? In caso contrario, quale personaggio vorreste vedere nel celebre brawler di Nintendo?

Per saperne di più, a questo punto, non rimane che attendere la nuova diretta streaming in programma per le 15:00 del 16 gennaio. Potrete seguire l'evento sul canale YouTube di Nintendo Italia. Naturalmente, sulle nostre pagine non mancheremo di tenervi aggiornati su tutte le novità che emergeranno durante il livestream.

Parlando delle ultime novità di Super Smash Bros Ultimate, ricordiamo che il prossimo evento del gioco sarà dedicato ad Astral Chain.