Super Smash Bros Ultimate: nuovo record di vendite per i giochi Nintendo in Europa

Nintendo of Europe ha annunciato che Super Smash Bros Ultimate è il gioco Nintendo per console casalinghe venduto più rapidamente di sempre nel nostro continente, risultato decisamente positivo per il nuovo picchiaduro della casa di Kyoto.

Purtroppo non ci sono dati precisi riguardo le unità effettivamente vendute in Europa, sappiamo però che SSB Ultimate ha debuttato al primo posto della classifica inglese la scorsa settimana. La notizia arriva a breve distanza dalla diffusione dei dati di vendita in Nord America, dove il gioco ha piazzato tre milioni di copie nei primi undici giorni di presenza sul mercato.

Si tratta di cifre superiori rispetto a quelle mosse da altri blockbuster di successo per Switch come Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda Breath of the Wild e Pokemon Let's GO Pikachu e Eevee. In Giappone, il nuovo Smash Bros ha piazzato 1.3 milioni di pezzi nel weekend di lancio, ad oggi il gioco dovrebbe aver superato ampiamente quota cinque milioni di unità vendute in tutto il mondo dal 7 dicembre scorso.