Super Smash Bros Ultimate: nuovo trailer con i riconoscimenti della stampa

Super Mario Bros Ultimate è stato accolto calorosamente sia dalla critica videoludica che dai giocatori. Per celebrare il successo del nuovo capitolo dell'acclamata serie picchiaduro, Nintendo ha pubblicato un trailer con i riconoscimenti della stampa.

Nel filmato, che potete osservare in apertura di notizia, vediamo alcuni degli entusiastici commenti scritti dalle redazioni videoludiche internazionali nelle loro recensioni, il tutto accompagnato da alcune scene di gameplay inedite in cui ci vengono mostrati svariati lottatori del roster impegnati in combattimento. Super Smash Bros Ultimate è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch dal 7 dicembre. In pochi giorni, il nuovo titolo di Masahiro Sakurai ha fatto già registrare numeri incredibili: in Giappone è riuscito a piazzare 1.3 milioni di copie nel weekend di lancio, per quanto riguarda il mercato statunitense, invece, si parla di ben 3 milioni di copie vendute in undici giorni.

Sulle pagine di Everyeye, Enrico di Priamo ha premiato Super Smash Bros Ultimate con un sonoro 9.3, definendolo come il capitolo grande, completo ed equilibrato che, pur non offrendo un grande numero di novità, porta la formula ludica della serie su nuove vette qualitative.

Se avete acquistato il gioco ma non avete ancora familiarità con le meccaniche di gameplay, vi consigliamo di dare un'occhiata alle nostre guide.