SSB Ultimate:il nuovo video svela mosse, abilità e data d'uscita dell'Eroe di Dragon Quest

Come da programma, Masahiro Sakurai ha tenuto un evento in streaming su YouTube per illustrare in video le principali novità riguardanti Super Smash Bros Ultimate, una delle quali sarà certamente rappresentata dall'ingresso nel roster dell'Eroe della serie di Dragon Quest.

Nel filmato datoci in pasto da Nintendo, Sakurai ci permette di familiarizzare con il ricco vocabolario di attacchi, mosse elusive, abilità e tecniche di combattimento a cui potremo attingere interpretando l'Eroe nelle arene del brawler più famoso e giocato del mondo.

In questa sua nuova reinterpretazione, il personaggio dell'epopea action ruolistica di Dragon Quest potrà vantare attacchi e abilità capaci di rendere ancora più imprevedibili le sfide in Super Smash Bros Ultimate, adattandosi alla perfezione allo stile dei giocatori di lungo corso e di chi, magari, si è avvicinato solo di recente a questa serie.

Il Set Sfidante 2 con l'Eroe di Dragon Quest in SSB Ultimate dovrebbe approdare sull'eShop di Nintendo Switch nella giornata di domani, mercoledì 31 luglio: chi possiede già il Fighters Pass potrà scaricarlo senza alcun costo aggiuntivo, viceversa sarà comunque possibile acquistarlo tramite DLC al prezzo di 5,99 euro. Oltre all'iconico personaggio di Dragon Quest XI e degli altri episodi della saga RPG giapponese, all'interno del pacchetto troveremo anche una nuova ambientazione e diversi brani tratti, ovviamente, dai capitoli più importanti della serie ruolistica.