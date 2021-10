Super Smash Bros Ultimate, oggi reveal dell'ultimo DLC: #ThankYouSakurai conquista Twitter

È giunto il momento di conoscere l'identità dell'ultimo lottatore DLC in arrivo in Super Smash Bros Ultimate, con i giocatori che sono invitati a sintonizzarsi sui canali Nintendo nel corso del pomeriggio odierno.

Il reveal del combattente in arrivo nel roster dell'esclusiva Nintendo Switch è infatti affidato ad un'apposita diretta, pronta a prendere il via alle ore 16:00 di quest'oggi, martedì 5 ottobre 2021. A rivelare tutte le informazioni in merito, inclusa la data di lancio del DLC, sarà ancora una volta Masahiro Sakurai in persona, con il Game Director pronto a presentare tutti i segreti relativi al combat system del misterioso personaggio.

Mentre cresce l'attesa per la diretta, descritta dallo stesso Sakurai come una 'celebrazione del gaming' in Super Smash Bros Ultimate, la community ha temporaneamente messo da parte speculazioni e ipotesi, per rivolgere invece un pensiero di ringraziamento all'autore di Super Smash Bros Ultimate. Con il lancio del gioco risalente al 7 dicembre 2018, il picchiaduro ha potuto contare sul costante supporto post lancio da parte del team guidato dal Director, il cui lavoro è ora riconosciuto dal pubblico in una vasta rassegna di messaggi pubblicati su Twitter. Al momento, il social network è infatti conquistato dall'hashtag #ThankYouSakurai, con tantissimi cinguettii dedicati al volto Nintendo.