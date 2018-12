Super Smash Bros Ultimate: oltre 2 milioni di copie vendute in Giappone

Media Create ha pubblicato la nuova classifica software settimanale relativa al mercato giapponese. Gli ultimi dati ci rivelano che Super Smash Bros Ultimate ha raggiunto e superato quota 2 milioni di copie vendute nella Terra del Sol Levante.

Classifica Software giapponese 17-23 dicembre 2018 (copie vendute nell'ultima settimana/copie totali)

1. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 452,617 / 2,079,769

2. [NSW] Super Mario Party – 155,060 / 742,355

3. [NSW] Pokemon: Let’s Go, Pikachu / Eevee – 144,770 / 1,265,790

4. [PS4] Dragon Quest Builders 2 – 110,285 / NEW

5. [NSW] Dragon Quest Builders 2 – 97,673 / NEW

6. [NSW] Minecraft – 48,359 / 479,769

7. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 47,096 / 1,958,270

8. [NSW] Splatoon 2 – 41,405 / 2,809,117

9. [PS4] Judgment – 37,643 / 185,889

10. [PS4] God Eater 3 – 25,039 / 175,562

11. [NSW] Kirby Star Allies – 21,643 / 691,939

12. [NSW] Super Mario Odyssey – 21,384 / 1,902,226

13. [PS4] Onimusha: Warlords – 21,367 / NEW

14. [NSW] Zelda: Breath of the Wild – 16,093 / 1,212,043

15. [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun – 15,580 / 259,863

16. [3DS] Luigi’s Mansion – 15,325 / 79,700

17. [NSW] Katamari Damacy Reroll – 11,665 / NEW

18. [PS4] Super Neptunia RPG – 11,521 / NEW

19. [NSW] Mario Tennis Aces – 10,957 / 392,757

20. [3DS] Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon – 10,140 / 1,790,327

Il podio è interamente occupato dai titoli Switch: Super Smash Bros Ultimate riesce a piazzare quasi mezzo milione di copie in soli sette giorni, portando le vendite totali a oltre due milioni di copie, mentre Super Mario Party e Pokemon: Let’s Go, Pikachu / Eevee balzano rispettivamente in seconda e terza posizione rimpiazzando God Eater e Judgement, che settimana scorsa erano riusciti ad aggiudicarsi le medaglie di argento e di bronzo. Fra le new entry spicca Dragon Quest Builders 2, che si piazza al quarto e quinto posto con le edizioni PS4 e Switch, mentre gli altri due nuovi arrivati, Katamari Damacy Reroll e Super Neptunia RPG, devono accontentarsi rispettivamente della diciassettesima e diciottesima posizione. Mario tennis Aces e Pokemon Ultra Sole/Ultra Luna chiudono la Top 20 settimanale.