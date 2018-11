Super Smash Bros Ultimate: le origini e lo spirito del picchiaduro Nintendo nel nostro Video Speciale

Grazie alla sua formula ludica molto stratificata, Super Smash Bros. Ultimate intende rivolgersi a tutti i videogiocatori Nintendo, stuzzicando la loro curiosità verso altri mondi e personaggi ancora da scoprire.

Non una banale "vetrina" per i numerosi brand della Grande N, insomma, ma il più imponente crossover che la storia dei videogiochi abbia mai conosciuto.



A pochi giorni dal lancio di Super Smash Bros. Ultimate, Enrico di Piramo e Gabriele Laurino ci accompagnano così in un appassionante Video Speciale che ripercorre la storia della saga brawler di Nintendo.



Dall'analisi delle dinamiche di gameplay che contraddistinguono da sempre questa serie all'approfondimento sugli eroi selezionabili, il nostro speciale ci proietta nella variopinta dimensione del picchiaduro di Masahiro Sakurai per aiutarci a fare luce sulla visione che si cela dietro a quest'ultimo, imponente progetto.



Nell'attesa che si faccia il 7 dicembre per esplorare il multiverso delle arene brawler di Super Smash Bros Ultimate su Nintendo Switch, vi lasciamo perciò al Video Speciale e all'articolo, a cura sempre di Enrico di Piramo, che indaga le origini di Smash Bros e il processo evolutivo condotto dal team di Sakurai per ampliarne le meccaniche e le modalità offerte.