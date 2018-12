Super Smash Bros Ultimate: osserviamo da vicino i nuovi Amiibo di Ridley, Wolf e Inkling

Fra pochi giorni, assieme all'attesissimo Super Smash Bros Ultimate, debutteranno anche diversi Amiibo inediti dedicati ai personaggi inclusi nel roster dell'ultimo capitolo della serie. Fra le new entry troviamo Ridley, Wolf e la ragazza Inkling: proprio loro sono i protagonisti di un nuovo video unboxing pubblicato da Gaming Boulevard.

Il filmato ci offre la possibilità di osservare le nuove statuine nel dettaglio, proponendoci un confronto con i vecchi modelli di Super Smash Bros per Wii U. Che ne pensate dei nuovi Amiibo di Ridley, Wolf e ragazza Inkling?

Lasciandovi alla visione del video che trovate in apertura di notizia, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Super Smash Bros Ultimate sarà disponibile esclusivamente su Switch a partire da venerdì 7 dicembre 2018. Nelle ultime ore l'azienda di Kyoto ha pubblicato alcuni Tweet che suggeriscono che il picchiaduro di Nintendo sarà presente in qualche forma ai Game Awards 2018. Magari scopriremo nuovi dettagli sui DLC in programma? Fortunatamente non dovremo attendere molto per saperne di più: l'appuntamento è fissato alle 2:30 (orario italiano) della notte di venerdì 7 dicembre. Francesco Fossetti e Tommaso "Todd" Montagnoli seguiranno la cerimonia di premiazione in diretta, sintonizzatevi sul canale Twitch di Everyeye per guardare l'evento insieme a noi.