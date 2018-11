Super Smash Bros. Ultimate: Overview Trailer con la voce dell'Annunciatore

I possessori di Switch si stanno preparando all'imminente arrivo di Super Smash Bros. Ultimate, il nuovo capitolo della serie brawler che raggruppa al suo interno i più importanti personaggi di Nintendo e che, insieme a Pokémon Let's Go Eeve e Pickachu dovrebbe rappresentare il system-seller della console ibrida per questa nuova stagione natalizia.

La grande N ha quindi pubblicato un nuovo Overview Trailer da 7 minuti del suo gioco, che ci aiuta a riassumere i principali tratti che caratterizzano questa nuova iterazione della serie. Accompagnati dalla stentorea voce dell'Annunciatore, possiamo dare uno sguardo più approfondito alle modalità di gioco del brawler game, ai suoi numerosissimi personaggi, alle colorate location, e alle spettacolari mosse Final Smash.

Lasciandovi alla visione del trailer che potete visionare in cima alla notizia, vi ricordiamo che Super Smash Bros. Ultimate sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal 7 dicembre. Il gioco, che Reggie Fils-Aime avrebbe voluto pubblicare prima di dicembre, è entrato in fase Gold da alcuni giorni. Di recente, Nintendo è tornata a mostrare la modalità World of Light (ovvero lo story mode del gioco) con un nuovo filmato di gameplay. Per tutti gli altri dettagli sul titolo, vi raccomandiamo di consultare la nostra Anteprima dedicata.