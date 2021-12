Super Smash Bros Ultimate: il Panda Controller sbanca Kickstarter ma viene cancellato

A dispetto degli oltre 1,6 milioni di dollari raccolti su Kickstarter, i rappresentanti di Panda Hardware sorprendono la community decidendo di bloccare in via precauzionale il progetto del Panda Controller, un pad per pro player di Super Smash Bros Ultimate dal design fortemente ispirato al controller del Gamecube.

Nel confermare l'avvenuta chiusura anticipata della campagna di crowdfunding e il rimborso delle somme investite dai baker privati, i rappresentanti dell'azienda dei Philadelphia spiegano che "sin dall'apertura della campagna su Kickstarter siamo stati informati di alcune problematiche che, se si fossero presentate, sarebbero state fuori dal nostro controllo. I problemi principali a cui abbiamo dovuto far fronte hanno riguardato i blackout delle fabbriche in Cina, i ritardi nella distribuzione, le carenze di scorte e l'impatto del COVID sulla produzione. Tutti questi fattori ci hanno reso impossibile garantire la spedizione del Panda Controller nella finestra temporale indicata ai baker, ossia il mese di dicembre 2022".

L'incertezza derivante dalla crisi dei semiconduttori e dai problemi logistici associati alla pandemia da Coronavirus rende così impossibile, per il team di Panda Hardware, determinare una nuova finestra di lancio del controller, da qui la dolorosa decisione di cancellare la loro campagna Kickstarter e di "perseguire strade diverse, come quella di un investimento esterno nella speranza di continuare il progetto".

Il dispositivo ideato da Panda Hardware sarebbe stato caratterizzato da un alto livello di personalizzazione: oltre al design ispirato al pad del Nintendo GameCube, il controller avrebbe infatti offerto delle cover intercambiabili, delle regolazioni per l'altezza degli analogici, una coppia di levette supplementari sul retro, un alloggiamento per dei pesi e tutta una serie di funzioni per mappare i tasti, modificare la vibrazione e tarare la sensibilità dei trigger. Il prezzo di lancio sarebbe stato di 90 dollari, in linea con i pad di fascia medio-alta già in commercio ma sensibilmente inferiore ai 400 e più dollari richiesti ai pro player di Smash Bros Ultimate (e più in generale di giochi picchiaduro) per reperire un controller Gamecube custom.