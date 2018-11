Super Smash Bros Ultimate: Panoramica del Gioco e Allerta Spoiler per gli Utenti!

Super Smash Bros Ultimate sarà pubblicato su Nintendo Switch il prossimo venerdì 7 dicembre. Il gioco ha già registrato un numero record di pre-order ed è dunque molto atteso. Ecco perciò due importanti segnalazioni.

Per preparare al meglio l'utenza all'uscita di Super Smash Bros Ultimate, il canale youtube di Nintendo Italia ha pubblicato un interessante video, che potete visualizzare in apertura a questa news. La durata, pari a circa sette minuti, rende piuttosto difficile classificarlo come trailer, la stessa Casa di Kyoto lo presenta infatti come "Anteprima". Il video risulta particolarmente utile per i giocatori che si approcciano alla serie per la prima volta o che non hanno seguito assiduamente i numerosi aggiornamenti resi noti da Nintendo nel corso degli ultimi mesi. Al suo interno vengono infatti descritte, in lingua italiana, le caratteristiche principali di Super Smash Bros Ultimate. Per chi fosse in cerca di ulteriori informazioni, segnaliamo anche l'anteprima disponibile sulle pagine di Everyeye.

Inoltre, invitiamo gli utenti che non vogliono incorrere in spoiler su Super Smash Bros Ultimate a prestare particolare attenzione. Vi avevamo infatti già segnalato la possibilità che il gioco fosse già nelle mani di alcuni utenti. Ora, ulteriori fonti, tra cui ad esempio Nintendo Life, sembrano confermare questa ipotesi. Raccomandiamo quindi ai videogiocatori che attendono con ansia il titolo di prestare particolare attenzione nel periodo che ci separa dall'uscita ufficiale del gioco, al fine di evitare sgraditi spoiler.