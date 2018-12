Super Smash Bros. Ultimate: la patch 1.1 aggiunge il livello difficile alla storia

L'arrivo di Super Smash Bros. Ultimate su Nintendo Switch avvenuto nella giornata di ieri è stato accompagnato dalla pubblicazione di una day-one patch, la 1.1.0, che ha introdotto alcune importanti funzionalità.

La principale aggiunta è rappresentata dal livello Difficile della modalità avventura La Stella della Speranza, indirizzato ai giocatori che vogliono innalzare ulteriormente il livello di sfida. La patch aggiunge inoltre la possibilità di ricevere regali e il costume di Rex di Xenoblade Chronicles 2 per i giocatori che hanno acquistato il Fighter Pass. Sono infine inclusi bilanciamenti all'esperienza e miglioramenti di gameplay non meglio specificati

Il download di questo aggiornamento è caldamente consigliato poiché è obbligatorio per poter accedere alle modalità online. Differenti versioni del gioco, inoltre, non sono compatibili per le Battaglie locali in wireless. Se avete giocato a Super Smash Bros. Ultimate prima del lancio della patch 1.1.0, sappiate che una volta aggiornato i replay della precedente versione non saranno compatibili, a meno che non li convertiate grazie all'apposita opzione nel deposito. Prima di lasciarvi, segnaliamo che tra le nostre pagine trovate una guida su come sbloccare velocemente tutti i personaggi di Super Smash Bros. Ultimate.