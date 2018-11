Super Smash Bros Ultimate per Nintendo Switch entra in fase Gold

Il produttore di Super Smash Bros Ultimate, Masahiro Sakurai, conferma dalle colonne di Famitsu l'avvenuto raggiungimento della fase Gold del gioco più atteso dall'utenza di Nintendo Switch per la fine dell'anno. Il brawler di Sora Ltd e Bandai Namco è quindi pronto per essere stampato e distribuito in tutto il mondo.

In occasione dell'annuncio della fase Gold, Sakurai conferma la volontà di proseguire lo sviluppo del titolo e, sempre dalle pagine di Famitsu, approfondisce alcuni aspetti dell'opera che non ha avuto modo di illustrare nell'ultimo Nintendo Direct. Eccovene un breve riassunto:

Su Incineroar: "Ho sempre voluto fare un personaggio di Wrestling! Sarà doppiato da Unsho Ishizuka che ha registrato nuove linee di dialogo solo per questo gioco: di nuovo, preghiamo affinchè la sua anima riposi in pace".

Su Ken: "Anche se può avere molto di diverso da Ryu, ci sono giocatori interessati a lui. Ma per favore, consideralo come un Echo Fighter bonus".

Il lancio dei nuovi Amiibo: "Ci è voluto circa un anno per realizzarne il prototipo, perciò vi preghiamo di perdonarci per l'attesa".

Sulla rimozione dei trofei: "Questo è stato deciso all'inizio. Volevo concentrare la forza lavoro che avevo a disposizione su altri aspetti del titolo che hanno richiesto molto più lavoro di quello che la gente potrebbe pensare".

Sull'implementazione degli Spiriti: "Sarà più facile capire come funzionano solo dopo aver giocato. Riassumeremo gli aspetti legati al progetto dopo l'uscita".

Sul matchmaking online: "Il gioco è completamente sincronizzato. La distanza (tra i giocatori) è un fattore decisivo".

Sulle Partite VIP / Elite: "Sarà la vera modalità di gioco per utenti avanzati, dove non ci si potrà imbattere in principianti".

Sul DLC della Pianta Piranha: "Sarà disponibile circa un mese o due dopo il lancio del gioco".

Sull'avvenuto raggiungimento della fase Gold: "Mi piacerebbe scrivere di più sulla modalità Avventura se ne avessi l'opportunità. La ROM del gioco è già completa".

A questo punto non ci resta che ricordarvi che Super Smash Bros. Ultimate sarà disponibile a partire dal 7 dicembre solo ed esclusivamente su Nintendo Switch.