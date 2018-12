Super Smash Bros Ultimate per Switch è un successo anche in Europa

Super Smash Bros Ultimate non è solo il più grande crossover nella storia dei giochi: è il titolo più venduto in Europa mai realizzato per una console Nintendo, superando le vendite al lancio di titoli come The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey e Mario Kart 8 Deluxe, che ad oggi hanno già venduto oltre 10 milioni di copie.

Il nuovo picchiaduro - che offre combattimenti pieni di azione tra i personaggi più noti come Mario, Donkey Kong, Link della serie The Legend of Zelda e decine di altri - è stato lanciato in tutto il mondo il 7 dicembre e ha già stabilito un record. Le vendite totali europee del gioco nei primi tre giorni di lancio hanno superato del 30% quelle di Mario Kart Wii, che ha venduto oltre 37 milioni di copie in tutto il mondo. Insieme alle forti vendite al dettaglio, Super Smash Bros Ultimate è anche il gioco più venduto di sempre nel Nintendo eShop. Super Smash Bros Ultimate è disponibile esclusivamente per Nintendo Switch, l'esclusiva console domestica di Nintendo che consente di giocare sempre e ovunque con chiunque. Alla sua seconda stagione natalizia e guidato da titoli come Super Smash Bros Ultimate, Pokémon Let's Go Pikachu! e Pokémon Let's Go Eevee!, Super Mario Party e tanti altri, Nintendo Switch possiede attualmente un catalogo di oltre 1000 titoli in costante crescita che soddisfano tutti i gusti e i livelli di esperienza.

A poco più di 20 mesi dal suo lancio, cinque dei dieci migliori lanci europei di software Nintendo per console domestica sono per Switch: The Legend of Zelda Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Pokémon: Let's Go Pikachu & Eevee e ora Super Smash Bros Ultimate.

"Super Smash Bros. Ultimate è il più grande Super Smash Bros. di sempre, e non è solamente il gioco più venduto della serie in Europa, ma è diventato anche il gioco per console domestica Nintendo più venduto di sempre", ha dichiarato Stephan Bole, COO di Nintendo of Europe. "I possessori di Nintendo Switch avranno tante sorprese nel 2019, inclusi nuovi giochi della serie di Animal Crossing e Pokémon, Yoshi's Crafted World, Fire Emblem Three Houses e altro."