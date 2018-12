Super Smash Bros. Ultimate: i personaggi dei DLC saranno imperdibili

Entrati finalmente nella settimana di lancio del gioco, Nintendo torna a parlare di Super Smash Bros. Ultimate, il nuovo capitolo della storica serie brawler che si accinge a debuttare su Switch il 7 dicembre.

La grande N si è soffermata in particolare sulla qualità dei contenuti che troveremo all'interno dei DLC del gioco. Come preannunciato, gli add-on, che saranno in tutto cinque, includeranno un nuovo personaggio che di volta in volta sarà affiancato da un nuovo stage e da nuove tracce musicali.

Parlando ai microfoni di Game Informer.com, JC Rodrigo, dello staff di Nintendo Treehouse, ha dichiarato che i fan della serie non vorranno perdersi per nessuna ragione i personaggi, le cui identità sono ancora sconsciute, che arriveranno post-lancio.

"Mr. Sakurai, il suo team e tutti quelli che lavorano al titolo: noi amiamo le sorprese. Proprio come con la Pianta Piranha, crediamo che i DLC saranno dei must-have. Per me, in qualità di fan della serie... Davvero, non me li perderei per nulla al mondo".

Ricordiamo che Super Smash Bros. Ultimate sarà disponible su Nintendo Switch a partire dal 7 dicembre. La modalità World of Light (lo story mode del gioco) conterrà poche cutscene. Per ulteriori dettagli sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.